Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den Nasdaq 100 aktuell freundlich. Das Börsenbarometer gewinnt 266 Punkte hinzu. Die Anleger an den Börsen in den USA sind gegenwärtig überwiegend optimistisch gestimmt. Der Nasdaq 100 kann leicht zulegen . Der neue Stand für den Auswahlindex: 15.

Den vollständigen Artikel lesen ...