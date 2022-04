DJ Kion kassiert Prognose für Geschäftsjahr 2022

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen der andauernden erheblichen Unsicherheiten in den Beschaffungsmärkten, die sich durch den militärischen Konflikt in Osteuropa sowie durch neuerliche Corona-Lockdowns massiv verstärkt hätten, zieht Kion die am 3. März 2022 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurück.

"Aufgrund der voraussichtlich deutlich länger als erwartet anhaltenden Engpässe in den Beschaffungsmärkten, der weiterhin stark steigenden Material- und Logistikkosten sowie neuerlicher Corona-Lockdowns, die insbesondere den asiatischen Markt treffen, ist die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 nicht mehr aufrechtzuerhalten", teilte der Hersteller von Gabelstaplern, Lagertechnik und Anbieter von Lieferketten-Lösungen am Montagabend mit. Weder der weitere Verlauf des militärischen Konflikts in Osteuropa oder der Corona-Pandemie, noch deren wirtschaftliche Auswirkungen seien verlässlich abzuschätzen und es bestünden erhebliche Unsicherheiten in der Beurteilung der Geschäftsentwicklung. Eine neue Prognose solle im weiteren Verlauf des Jahres aufgestellt werden.

Unter anderem plante Kion für das laufende Jahr Kion mit einem Auftragseingang zwischen 11,6 und 12,8 Milliarden Euro und einem Konzernumsatz von 11,0 bis 12,0 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT wurde bei 1,010 bis 1,150 Milliarden Euro gesehen.

