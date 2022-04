STUTTGART (IT-Times) - Das Software- und IT-Beratungshaus Cenit hat eine beim Unternehmen eher selten zu beobachtende Akquisition angekündigt und erwirbt die Mehrheit am IT- und Softwareanbieter ISR Information. Der deutsche IT-Dienstleister Cenit AG (ISIN: DE0005407100) teilte am 3. April 2022 mit,...

Den vollständigen Artikel lesen ...