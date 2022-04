Heute, auf der Lenovo-Jahresauftaktveranstaltung, die den Beginn des Lenovo-Geschäftsjahres markiert, gab Vorsitzender und CEO Yuanqing Yang die kühne Vision des Unternehmens für das folgende Jahr bekannt. Darunter fallen die Verdopplung der Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) und die Bekanntgabe, dass der Konzern in den nächsten drei Jahren auf der ganzen Welt 12.000 F&E-Fachkräfte einstellen wird, sowie die Vision, bis zum Jahr 2050* das Ziel von Netto-Null zu erreichen. Das stärkere Engagement für Innovation, gestützt durch Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), findet zeitgleich mit dem Wandel von Lenovo von einem Gerätehersteller zu einem globalen Technologieunternehmen statt, das auch Dienstleistungen und Lösungen anbietet.

Der CEO von Lenovo beschrieb die Mission des Konzerns für das kommende Jahr, neue Wachstumsmotoren zu entwickeln, in neue und aufstrebende Technologien zu investieren und weiterhin nachhaltige Rentabilitätssteigerungen zu erzielen.

Auch im Geschäftsjahr 22/23 bleibt F&E für Lenovo eine wichtige Priorität. Die Investitionen im Bereich F&E werden verdoppelt, und in den nächsten drei Jahren werden 12.000 neue F&E-Fachkräfte eingestellt, zusätzlich zu den etwa 5.000, die im Geschäftsjahr 21/22 ins Unternehmen kamen, um die Forschung in der neuen IT-Architektur "Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence" zu unterstützen

"Meine Vision für die Innovation von Lenovo ist es, eines der weltführenden IKT-Unternehmen zu werden, ein Pionier und Befähiger der intelligenten Transformation", sagte Vorsitzender und CEO Yuanqing Yang. "Unser Investitionsplan wird auf die Architektur "Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence" ausgerichtet sein, mit einem dreigleisigen Ansatz, der den Schwerpunkt auf kurz-, mittel- und langfristige Amortisation legt. Wir wollen zwischen Technologien mit schnellen Markterfolgen und Grundlagenforschung sowie zwischen fortlaufender Verbesserung und bahnbrechender Innovation optimieren."

Die Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung werden sich auf die neue und aufkommende IT-Architektur konzentrieren. Die Teams werden an neuen Innovationen für Produkte und Geschäftsmodelle arbeiten, an Technologien von Edge Computing bis hin zu Technologien, die Unternehmen dabei helfen, das Metaverse zu nutzen, sowie an aufkommenden und bahnbrechenden Innovationen wie KI der nächsten Generation und heterogenem Computing, um sie auf die Zukunft vorzubereiten. All das mit dem Ziel, Unternehmen jeglicher Größe dabei zu helfen, aus neuen und aufkommenden Technologien wie dem Metaverse Kapital zu schlagen.

Zusätzlich zu seinen F&E-Verpflichtungen hat Lenovo seine Vision dargelegt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Lenovo arbeitet mit der Science Based Targets Initiative zusammen, um Ziele zu definieren, die diese Vision unterstützen. Bereits seit 14 Jahren berichtet das Unternehmen über seine ESG-Verpflichtungen, darunter auch über seine Arbeit und Ziele im Zusammenhang mit der Eindämmung des Klimawandels, mit der Kreislaufwirtschaft und mit nachhaltigen Materialien. Im Jahr 2020 übertraf Lenovo seine Ziele zur Emissionsreduzierung für 2020 ein Jahr früher als geplant und hat bereits wissenschaftlich fundierte Ziele für 2030 festgelegt

Neben der Netto-Null-Vision hat sich Yuanqing Yang außerdem dazu verpflichtet, 15 Millionen Menschenleben durch philanthropische Programme und Partnerschaften bis 2025 positiv zu beeinflussen. Die philanthropische Mission des Unternehmens stellt intelligentere Technologien für alle zur Verfügung, indem unterrepräsentierten Gemeinschaften der Zugang zu Technologie und MINT-Bildung ermöglicht wird.

Yuanqing Yang schlussfolgerte: "Lenovo bedeutet viel mehr als nur Unternehmenswachstum und finanzieller Erfolg. Wir sind Innovatoren, die sich für die Lösung der größten Herausforderungen der Menschheit einsetzen. Smarter powers what's next".

Lesen Sie mehr über die Initiativen von Lenovo zur Nachhaltigkeit im jüngsten ESG-Bericht, einschließlich der Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030, die von der Science Based Targets Initiative genehmigt wurden.

Lenovo kollaboriert mit der Science Based Targets Initiative, um Ziele festzulegen, die diese Vision unterstützen.

