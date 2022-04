Freiburg (ots) -



Es steht in den Sternen, ob eine Impfpflicht an diesem Donnerstag eine Mehrheit bekommt. Selbst wenn es dazu wider Erwarten käme, blieben viele Fragen: Wer macht die geplante Beratung von Millionen Ungeimpften? Wie wickeln die Kassen und die privaten Krankenversicherer die Impfnachweise ab? Wie sollen es ohnehin überlastete Gesundheits- oder Ordnungsämter schaffen, den Bürgern ein Bußgeld aufzubrummen, die sich - Pflicht hin oder her -, auch künftig nicht immunisieren lassen wollen? http://www.mehr.bz/khs95j



