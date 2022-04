DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 14.553 Pkt - Kion schwach, Sixt fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kion-Aktie ist am Montag nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz rund 3 Prozent billiger umgegangen. Der Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik hatte am Abend wegen diverser Unsicherheitsfaktoren, ausgehend vor allem vom Krieg in der Ukraine, seinen Ausblick für 2022 zurückgezogen. Der Kurs des Wettbewerbers Jungheinrich wurde 0,6 Prozent tiefer gesehen. Jungheinrich hatte am 24. März bereits mit einem unter den Erwartungen liegenden Ausblick 2022 enttäuscht, worauf der Kurs und auch der von Kion sehr stark nachgegeben hatten.

Für Sixt Stämme ging es kräftig aufwärts um rund 4 Prozent. Der Autovermieter hat im ersten Quartal den Umsatz kräftig gesteigert und einen Gewinn von 85 bis 95 Millionen Euro erzielt, nach einem Verlust im Vorjahr.

Dass Home24 die Übernahme des Wohnaccessoire-Händlers Butlers wie geplant abgeschlossen hat, bewegte den Kurs nicht.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.552,73 14.518,16 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

