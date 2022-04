Der Windpark in Finnland, der von Low Carbon entwickelt wurde, wird Ecolabs weltweiten Anteil an erneuerbaren Energien auf fast 80 erhöhen

Ecolab Inc., der Weltmarktführer für Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention, verkündete heute die Unterzeichnung eines virtuellen Stromabnahmevertrags, der den Bau und Betrieb eines Windparks mit fünf Turbinen an der Westküste Finnlands fördern wird.

Der Windpark Mörknässkogen, der von dem Unternehmen, das Investitionen in erneuerbare Energien tätigt und Anlagen verwaltet, entwickelt wurde, wird jährlich etwa 100 GWh erneuerbare Energie erzeugen, was dem Strombedarf von über 29.000 Haushalten entspricht. Er wird die potenziellen Treibhausgasemissionen um geschätzte 20.900 Tonnen verringern und 100 des Strombedarfs von Ecolab an allen europäischen Standorten decken, darunter 15 größere Büros, 26 Produktionsstätten sowie sieben Forschungs-, Entwicklungs- und Maschinenbauzentren. Bis Ende 2023 soll der Windpark in Betrieb genommen werden. Das Projekt verdeutlicht einmal mehr, wie Ecolab seine hochgesteckten Nachhaltigkeitsziele umsetzt.

"In einer Zeit, in der der Energieverbrauch und die Verpflichtungen zu Netto-Null-Emissionen immer stärker unter die Lupe genommen werden, sind wir stolz darauf, in erneuerbare Energien zu investieren, die sowohl für das Geschäft von Ecolab als auch für unseren Planeten gut sind", sagte Emilio Tenuta, Chief Sustainability Officer von Ecolab. "Viele der global mehr als 47.000 Ecolab-Mitarbeiter unterstützen unsere Kunden bei der Umstellung auf Netto-Null-Emissionen, und diese Vereinbarung liefert ein greifbares Beispiel dafür, wie man von einer Verpflichtung zur Tat übergehen kann."

"Wir freuen uns, dass wir mit Ecolab, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit, zusammenarbeiten können, um Finnlands ohnehin schon begehrten Strommix aus erneuerbaren Energien um eine zusätzliche Infrastruktur zu erweitern", sagte John Graves, CIO des Low Carbon Renewables Fund. "Das Mörknässkogen-Windprojekt zeigt, wie vorausschauende Unternehmen einen echten Einfluss ausüben können, wenn wir uns gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft einsetzen."

Die heutige Ankündigung baut auf einer Ecolab-Investition aus dem Jahr 2018 auf, durch die genügend erneuerbare Energiequellen hinzukamen, um 100 der Betriebe des Unternehmens in ganz Nordamerika abzudecken. Gemeinsam ermöglichen es die beiden Vereinbarungen Ecolab nun, nahezu 80 (bisher 58 %) seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und einen entscheidenden Schritt in Richtung des Unternehmensziels zu machen, bis 2030 weltweit 100 erneuerbaren Strom zu erzeugen. Ecolab liegt mit diesem Fortschritt weit vor dem Zeitplan, um die Richtlinien für erneuerbare Energien zu erfüllen, die von RE100 festgelegt wurden einer weltweiten Unternehmensinitiative, deren Ziel es ist, bis zum Jahre 2050 Strom zu 100 aus erneuerbaren Energien zu erzeugen.

Für weitere Informationen zu Ecolabs 2030 Impact Goals und den bisherigen Fortschritten besuchen Sie www.ecolab.com/corporate-responsibility/2030-Impact-Goals. Weitere Informationen über Ecolabs Verpflichtung, nachhaltig zu arbeiten, finden Sie unter ecolab.com/corporate-responsibility.

Über Ecolab

Ecolab (ECL) ist ein vertrauensvoller Partner an fast drei Millionen Kundenstandorten und der weltweit führende Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention, die dazu beitragen, die Gesundheit von Menschen, Planeten und Unternehmen zu schützen. Mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar und über 47.000 Partnern liefert Ecolab umfassende wissenschaftlich fundierte Lösungen, datengestützte Erkenntnisse und erstklassigen Service, um die Sicherheit von Lebensmitteln zu fördern, die Umwelt sauber zu halten, den Wasser- und Energieverbrauch zu optimieren und die operative Effizienz und Nachhaltigkeit für Kunden zu verbessern. Dabei betreut das Unternehmen Kunden in den Märkten für Lebensmittel, Gesundheitsversorgung, Gastronomie und Industrie in über 170 Ländern rund um die Welt. www.ecolab.com

Über Low Carbon

Low Carbon ist eine führende Plattform für Investitionen in erneuerbare Energien und Asset Management, die sich in großem Umfang für die Entwicklung und den Betrieb von erneuerbaren Energien einsetzt. Low Carbon investiert sowohl in Entwickler erneuerbarer Energien als auch in Projekte in einer Vielzahl von Technologien für erneuerbare Energien, darunter Photovoltaik, Windkraft, Energiespeicherung, Energiegewinnung aus Abfall und Energieeffizienz. Low Carbon, eine zertifizierte B Corp, weist eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Entwicklung, dem Bau, der Finanzierung und der Verwaltung von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien auf und bleibt mit einem speziellen Team für die Anlagenverwaltung, das Anlagen in der Bilanz und für Dritte verwaltet, langfristig an den Projekten beteiligt. Low Carbon ist mit einer bedeutenden internationalen Pipeline für erneuerbare Energien in der Entwicklung gut positioniert, um die sich bietenden Chancen zu nutzen, wenn der Bedarf an erneuerbaren Energien und Energiesicherheit steigt. www.lowcarbon.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

