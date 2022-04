Unternehmen und Kunde feiern Meilenstein mit besonderem Event

PPG (NYSE: PPG) verkündete heute, dass das Unternehmen die tausendste Installation seines preisgekrönten automatischen "PPG MOONWALK"-Mischsystem für die Autoreparaturlackierung abgeschlossen hat. Die Installation im Werk der Gruppe Perez Rumbao in Vigo, Spanien, wurde bei einer besonderen Veranstaltung in Anwesenheit von Vertretern beider Unternehmen gefeiert.

Representatives from PPG and Group Perez Rumbao celebrate the installation of the 1,000th PPG MOONWALK automated refinish paint mixing system at Perez Rumbao's facility in Vigo, Spain. (Photo: Business Wire)

Das innovative PPG-MoonWalk-System spart Arbeit, reduziert Abfall und wandelt den Mischraum für Reparaturlacke in eine saubere und sichere Umgebung um und setzt damit einen neuen Standard für den Reparaturlackmarkt. Lackiertechniker und Leiter von Karosseriewerkstätten genießen die Vorteile der extremen Genauigkeit des automatisierten Mischprozesses, der Geschwindigkeit, Qualität und Farbkonsistenz verbessert.

"Das PPG-MoonWalk-System ist für uns mehr als nur ein automatischer Lackmischer", sagte Ramon Seijas, Vice President, Group Perez Rumbao. "Es wird auch ein Katalysator in unserem stetigen Bemühen um die Qualität und den Service sein, den wir allen unseren Kunden bieten wollen. Das System wird uns dabei behilflich sein, diese Qualität des Endprodukts immer wieder auf einfache und schnelle Weise zu erreichen und die Arbeit unserer Mitarbeiter zu vereinfachen, indem es den Zeitaufwand reduziert und den Prozess simpler gestaltet."

Das PPG-MoonWalk-System hat eine Größe, mit der es in alle Mischsäle passt, und verfügt über 80 Lagerplätze für Tinter und 13 Positionen im Dosiergestell. Weitere Komponenten sind ein Barcode-Scanner, ein Etikettendrucker und eine bewegliche Waage, die 10-mal genauer ist als eine Standardwaage. Der Benutzer lädt die benötigten Flaschen mit Zinn, Additiven und Verdünnern in das Spendergestell. Anschließend überprüft das System den Barcode jeder Flasche, spendet automatisch die richtige Menge des Produkts und druckt ein Etikett.

"Als wir das PPG-MoonWalk-System zum ersten Mal vorgestellt haben, wussten wir, dass es Effizienz, Qualität, Produktivität, Umsatz und Mitarbeiterzufriedenheit in Karosseriewerkstätten weltweit steigern kann", sagte Chancey Hagerty, PPG Vice President, Global Automotive Refinish Coatings. "Während wir die Auslieferung unseres tausendsten PPG-MoonWalk-Systems feiern, freue ich mich zu sehen, dass so viele unserer Kunden das System angenommen und diese Vorteile realisiert haben."

Das PPG-MoonWalk-System hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Special Innovation Award 2019 von Equip Auto International Grands Prix for Automotive Innovation, den Bodyshop Equipment of the Year Award 2020 von Décision Atelier Magazine, den Technology and Innovation Award 2020 von bodyshop magazine und den Sustainable Innovation Award 2021 von der British Coatings Federation.

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Materialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit beinahe 140 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und suchen in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorn. Wir haben unseren Hauptsitz in Pittsburgh (USA), sind in mehr als 75 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 16,8 Milliarden USD. Wir beliefern Kunden in Bereichen wie Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transportwesen und Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

We protect and beautify the world und MoonWalk sind Markenzeichen, und das PPG-Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen von PPG Industries Ohio, Inc.

CATEGORY Automotive Refinish

PPG-Medienkontakt:

Andrew Wood

Unternehmenskommunikation EMEA

+31 6 5121 6579

awood@ppg.com

www.ppg.com