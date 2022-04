Cognite, ein Weltmarktführer für industrielle Software, verkündete heute, dass Girish Rishi, ein internationaler Experte für Unternehmenssoftware und Technologie, mit Wirkung zum 4. April 2022 zum CEO ernannt wurde. Der Co-Founder und scheidende CEO von Cognite, Dr. John Markus Lervik, wird als Chief Strategy Development Officer auch weiterhin aktiv am Unternehmen beteiligt sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220404005507/de/

Girish Rishi, CEO of Cognite, and Dr. John Markus Lervik, Chief Strategy Development Officer at Cognite. Source: Cognite