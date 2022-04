Wichtige Punkte Indexfonds bieten Anlegern ein breites Marktengagement. ETFs sind eine großartige Möglichkeit, in verschiedene Trends in der Welt zu investieren, ohne sich mit einzelnen Unternehmen zu beschäftigen. Einzelne Aktien erfordern eine lange Haltedauer, aber die Ergebnisse von ein paar guten Picks können den Markt weit übertreffen. Für manche ist der Ruhestand ein hochgestecktes Ziel, das noch viele Jahre in der Zukunft liegt, für andere ist er ein fast täglicher Gedanke. Egal, in welches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...