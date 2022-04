Die Beteiligungsfirma Compass Diversified Holdings (ISIN: US20451Q1040, NYSE: CODI) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents an. Die Dividende wird am 28. April 2022 (Record date: 21. April 2022) ausbezahlt. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 24,45 US-Dollar (Stand: 4. April 2022) bei 4,09 Prozent. Compass Diversified Holdings besitzt ...

