Die Aktien von Tesla haben am Montag mit Kursschwankungen auf einen erneuten Auslieferungsrekord reagiert. Die Papiere des Elektroautobauers waren zunächst im Plus gestartet und dann kurz in die Verlustzone gerutscht. Zuletzt legten sie aber wieder deutlich zu und gingen mit einem Plus von 5,6 Prozent auf 1.145,45 Dollar aus dem Handel.Analysten zogen überwiegend ein positives Fazit. Angesichts anhaltender Zulieferprobleme und Werksschließungen habe sich der Elektroautobauer wacker geschlagen, schrieb ...

