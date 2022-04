5.000 Teilnehmer im Jahr für Wärmepumpen-Führerschein

Die neuen Markt-Chancen für umweltfreundliche Technik sorgen für einen Weiterbildungsboom im deutschen Heizungshandwerk: Rund 5.000 Teilnehmer im Jahr schult alleine Stiebel Eltron an seinen Standorten in Hamburg, Frankfurt, Böblingen, Nürnberg, Oberhausen und Holzminden sowie online. Auch wenn der Unterschied zwischen Kessel- und Wärmepumpeninstallation nicht gravierend sei, so das Unternehmen: Einige Arbeitsschritte fielen weg, andere kämen neu hinzu. Die Wärmepumpentechnik besser kennenlernen und Berührungsängste abbauen darum gehe es beispielsweise im Seminar "Wärmepumpen-Führerschein". So werde sichergestellt, dass die Heizungssysteme der Zukunft fachgerecht ausgewählt, eingebaut und gewartet werden.

"Seit Herbst letzten Jahres erleben wir einen nochmal massiv gesteigerten Ansturm auf unser Seminarangebot alle wollen sich fortbilden, um fit zu sein für das Wärmepumpen-Geschäft", berichtet Jürgen Kijek, Leiter des Energy Campus von Stiebel Eltron. "Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, bieten wir die Schulungen bundesweit an und haben das Kurssystem um die Online-Version ‚Wärmepumpen-Führerschein' erweitert und die ist ein echtes Erfolgsmodell."

Profis schulen Profis

Heizungsbauer, die bisher hauptsächlich Öl- und Gasheizungen installiert haben, sind natürlich auch für die Wärmepumpeninstallation grundsätzlich sehr gut gerüstet. Dennoch seien die praxisorientierten Seminare sinnvoll: "Die Stiebel-Trainer sind selbst ausgebildete Heizungsbauer und begleiten die Kursteilnehmer beim Erwerb der ersten Grundlagenkenntnisse bis zum Profistatus. Es geht um die schnelle, einfache Auswahl eines geeigneten Komplettsystems, die wenigen Unterschiede im Vergleich zur Installation eines Gas- oder Öl-Gerätes, die richtigen Schritte bei der Inbetriebnahme und das Verhindern einfacher hydraulischer oder elektrischer Fehler", erklärt Jürgen Kijek. "Am Ende des Kurses sind die Absolventinnen und Absolventen perfekt vorbereitet für die rapide steigende Kundennachfrage nach dem umweltfreundlichen Heizsystem Wärmepumpe."

Aus- und Weiterbildung ausbauen

Stiebel Eltron baut das Ausbildungsangebot für Fachhandwerker in allen Bereichen weiter aus: Installateure, Techniker und Meister erwerben beispielsweise Führerscheine für Wärmepumpentechnik, Lüftungssysteme, Warmwasser- oder Regelungstechnik. Unterschiedliche Führerscheinklassen vermitteln passende Inhalte zu den Realisierungsschritten Beratung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur

Know-how wird unverzichtbar

Das Tempo für den Umstieg auf umweltfreundliche Heizsysteme, die ohne Öl und Gas auskommen, wird auch in Deutschland immer höher. Für Fachhandwerker ist das Know-how rund um die Wärmepumpentechnik mittlerweile unverzichtbar. Weiterführende Informationen zum Wärmepumpenführerschein finden Interessierte unter: www.stiebel-eltron.de/seminare

Über Stiebel Eltron

Stiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von gut 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik.

