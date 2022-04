DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Nachdem die Restrukturierung von Thyssenkrupp lange auf einem guten Weg war, hat der Industriekonzern die Verselbstständigung seiner Stahlsparte auf Eis gelegt. Doch auch bei einem Verbleib unter dem Dach der Konzernmutter bleibt der Kapitalbedarf des Traditionsgeschäfts immens: Auf 3,2 Milliarden Euro beziffern Arbeitnehmervertreter den Finanzbedarf, um die Modernisierung des Anlagenparks sowie die Transformation zu klimaneutralen Produktionsverfahren voranzutreiben. Die Belegschaft will nun vom Vorstand wissen, wie es weitergeht. (Handelsblatt)

TEAMVIEWER - Nach dem Abklingen der Corona-Krise baut der Göppinger Anbieter von Video- und Verknüpfungssoftware Teamviewer sein Asiengeschäft aus. "Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollte rund ein Drittel unseres Geschäftes aus Asien stammen", sagte Vorstandschef Oliver Steil. Derzeit liegt der Wert aus der Wachstumsregion nur bei rund einem Zehntel des Volumens von 548 Millionen Dollar fakturierten Dienstleistungsverträgen. Knapp 250 der 1500 Mitarbeiter von Teamviewer arbeiten in Asien. Auch deren Zahl will Steil deutlich erhöhen. (FAZ)

EURONEXT/ATFUND - Die französisch dominierte Mehrländerbörse Euronext prüft die Schließung des Segments für börsengehandelte Fonds an der Mailänder Börse. Das erfuhr die Börsen-Zeitung nach eigenen Angaben aus gut unterrichteten Finanzkreisen in Mailand. Zuletzt wurden 85 Fonds vor allem kleinerer Gesellschaften mit einem Volumen von 480 Millionen Euro gehandelt. Die Entscheidung von Euronext ist offiziell noch nicht verkündet worden, soll aber kurz bevorstehen. (Börsen-Zeitung)

KKR/TIM - Die Beteiligungsgesellschaft KKR ist angeblich nicht mehr an einer Übernahme von Telecom Italia (TIM) interessiert. Das schreibt die Börsen-Zeitung mit Verweis auf Finanzkreise in Mailand. Grund dafür sei, dass TIM fast fünf Monate nach Vorlage eines unverbindlichen Übernahmeangebots in Höhe von 10,8 Milliarden Euro KKR noch immer nicht die verlangte Due-Diligence-Prüfung zugestanden hat. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2022 00:54 ET (04:54 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.