News von Trading-Treff.de Tages-Trading-Chancen im DAX: Testen wir heute weiter die Range? Erste Ideen aus dem Chartbild leite ich in der Vorbörse zum DAX ab. So lief der DAX-Start in die Woche Der DAX-Wochenstart startete zunächst schwungvoll. Direkt in der Vorbörse konnten erste Aufschläge verzeichnet werden. Damit stand der Index zum XETRA-Start bereits über den Hochs vom Freitag und deutete einen potenziellen Ausbruch an. Doch dieser Versuch ...

