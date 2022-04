Berlin (ots) -Wie steht es eigentlich um die Energiewende in anderen Ländern?Am Samstag, 9. April 2022 um 12 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit, CEST (20 Uhr Australian East Standard Time, AEST) diskutieren PIRATEN aus Australien und Deutschland über den Stand der Energiewende in ihren Ländern. Unter dem Titel"Pirates empowering the transition"Piraten befähigen die Transformationvergleichen wir, wie die Energiesysteme auf der anderen Seite des Planeten aussehen und was für Herausforderungen und Hindernisse vor uns liegen, um nachhaltig zu werden.Die Diskussion findet online via Big Blue Button statt. Aktuelle Informationen werden auf der Website der Arbeitsgruppe Energiepolitik veröffentlicht:energiepolitik.piratenpartei.de/2022/02/20/pirates-empowering-the-transition/Die Veranstaltung findet in Englisch statt.Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510Fax: 030 / 60 98 97 519Alle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/presse/mitteilungenOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5188806