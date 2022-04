Mit einer automatisierten Fertigungsstätte auf der norwegischen Halbinsel Herøya will Nel die steigende Nachfrage nach Elektrolyseuren bedienen. In dem Werk kann das Unternehmen derzeit unter Maximalauslastung bis zu 500 Megawatt vom Band rollen lassen. Nun steht fest, wann die offizielle Eröffnung der Produktionsstätte ansteht.Wie Nel auf Twitter am Montagabend mitteilte, soll das Event am 20. April über die Bühne gehen. Der Wasserstoff-Spezialist schreibt von einer "wahrhaft bahnbrechenden Leistung".Schon ...

