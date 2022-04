DGAP-News: action press AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kryptowährung / Blockchain

Professor Tobias Rehberger ist Künstler und Kurator Frankfurt am Main/Hamburg, 5. April 2022 - Wie auf der Hauptversammlung im Januar 2022 berichtet, ist die action press AG (Frankfurt) im Besitz eines der größten Kataloge digitaler, in einem Unternehmen gebündelter Media-Assets weltweit und sieht in dessen Verwertung in Form von Non-Fungible Tokens (NFTs) großes Potential.



Heute gibt die action press AG bekannt, dass sie sich dazu mit der FinPro AG (Köln), der auf Tokenisierung spezialisierten Tochtergesellschaft der Advanced Blockchain AG (Berlin), als Technologiepartner allianziert. Advanced Blockchain AG ist Europas führender, börsennotierter Web3-Inkubator und gilt als Technologieführer der Blockchainindustrie in Deutschland. Gestalter und Kurator der ersten fünf von action press herausgegebenen Tokenisierungsprojekte ist mit Professor Tobias Rehberger einer der bedeutendsten deutschen Gegenwartskünstler von Weltrang. Er überrascht in seinen ersten NFT-Arbeiten mit dem innovativen Konzept sogenannter "Liquid Posters", in denen Bewegt- und Standbild sowie physische und virtuelle Welt konvergieren. "Wir evaluieren unsere digitalen Vermögenswerte und machen wertvolle Fotos als Tokens in Form digitaler Unikate oder limitierter Editionen als Ganzes oder in Teilen digital handelbar", so Prof. Moritz Hunzinger, CEO von action press. action press ist eine der größten Bilddatenbanken der Welt Die action press AG, deren Stammhaus 1970 gegründet wurde und die in 120 Ländern aktiv ist, baut ihr Portfolio weiter aus. Seit August 2020 leiten Ulli Michel (Hamburg) und Professor Moritz Hunzinger (Frankfurt) die action press AG gemeinsam. Seit August 2021 ist die action press AG das Mutterhaus der ddp-Bildagenturgruppe. Hierzu zählen neben den Unternehmen ddp media GmbH (Hamburg), laif Agentur für Photos & Reportagen GmbH (Köln) und Stella Pictures AB (Stockholm) auch die Bildagenturmarken Picture Press, Intertopics und FoodCentrale. Insbesondere bei Magazinverlagen und Fernsehanstalten ist action press die erste Adresse, auch wenn es um die aktuelle Bildberichterstattung im Unterhaltungssektor geht. Die Agentur versteht sich als Schnittstelle zwischen Fotografen, Videoproduzenten und Medienkunden. Verlage und andere Medienunternehmen finden bei action press eine herausragende Themenvielfalt und eine große Auswahl an aktuellem und Archivmaterial. Täglich werden bis zu 50.000 Fotos von 5.000 Fotografen und 130 Partneragenturen aus 120 Ländern bearbeitet und nach höchsten redaktionellen Standards verschlagwortet. Mit rund 150 Millionen Fotos ist action press eine der größten Bilddatenbanken der Welt. Das Grundkapital der action press AG beträgt 22,05 Millionen Euro. Weitere 22,05 Mio. Aktien dienen als Akquisitionswährung. Die Aktien der action press AG werden seit Mai 2021 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter der WKN A3ESE3 (ISIN DE000A3ESE35) gehandelt. 2022 sollen die Aktien an der Börse Xetra notiert werden. Anwaltlich beraten wurden die action press AG und die Advanced Blockchain AG von Heuking Kühn Lüer Wojtek (Köln) und Prof. Dr. Hanns-Christian Salger, Bremenkamp Salger (Frankfurt). Rückfragen: - Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03

