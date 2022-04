The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.04.2022ISIN NameFR0011577188 ICADE S.A. 13/23DE000HV2AKS2 UC-HVB IS1824US59217HBH93 METROP.L.GL FDG I 17/22DE000CZ43Y16 COBA IHS 13/22 S.314XS2326624926 EDC 21/22 MTNXS1213831362 STADA ARZNEIMITT.IS 15/22XS1901086782 CAIYINTL INV 19/22DE000BLB2959 BAY.LDSBK.IS.15/22DE000LB125P8 LBBW STUFENZINS 19/22XS0423048247 DT.TELEK.INTL F.09/22 MTNDE0001141752 BUNDESOBL.V.17/22 S.175XS1054528457 WALMART 14/22XS0500331557 UBS AG LDN 10/22 MTNXS1976946027 ING BANK 19/22 FLR MTNXS1976945722 ING BANK 19/22 MTNDE000A1RQDN3 HESSEN SCHA.19/22