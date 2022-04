Sixt legte starke vorläufige Zahlen für das 1. Quartal vor. Die Jahresprognose bleibt jedoch unverändert. Volkswagen enttäuscht dagegen im nordamerikanischen Geschäft. Die Auslieferungen fallen mehr als ein Viertel im Jahresvergleich. Kion macht eine 180-Grad-Wende. Die vier Wochen alte Jahresprognose wurde ersatzlos gestrichen.Alle chinesischen Börsen und die Börse in Taipeh bleiben heute aufgrund des Qingming-Fests geschlossen. Entsprechend lustlos entwickelt sich der Handel an den übrigen Börsenplätzen, was die Benchmarks der ...

