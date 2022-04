Eines der Argumente der Bullen ist der antiinflationäre Charakter von Aktien - solange die Wirtschaft stark ist, können Aktien eine Art physische Absicherung gegen Inflation sein. Die Frage ist jedoch, inwieweit die Unternehmen in der Lage sein werden, die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben, insbesondere in der Situation, in der die Nachfrage zu schwächeln beginnt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...