Der Dax hat sich am Montag weiter stabilisiert. Nach einem freundlichen Auftakt drehte das deutsche Börsenbarometer zunächst ins Minus und fiel dabei unter das Vorwochentief. Anschließend konnte sich der Index fangen und kletterte am Nachmittag zusammen mit freundlichen US-Börsen ins Plus. Unter dem Strich stand ein moderater Zugewinn von 71 Punkten (0,50%) bei 14.518 Zählern ...

