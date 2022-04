Paris (ots/PRNewswire) -1827 verließ Bélisaire Boissier sein ländliches Zuhause, um Paris zu erobern, wo er zum Süßwarenhersteller für die anspruchsvollsten Feinschmecker seiner Zeit aufstieg. Er hatte die glänzende Idee, Kastanien zu kandieren, um deren Zersetzungsprozess zu verlangsamen, und schuf so die "Marron glacé" mit einer neuen Technik, die er auch auf andere Konfektprodukte anwendete.Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.multivu.com/players/uk/9033251-boissier-nearly-two-centuries-later/Dank seiner exquisiten, mit Früchten gefüllten Bonbon-Perlen wurde Maison Boissier ein Teil unseres kulinarischen Erbes. Da es damals üblich war, Süßigkeiten stets zur Hand zu haben, wurden die Bonbons von Boissier schnell zur beliebtesten Naschware im Theater und in der Oper.Bis in die 1930er Jahre entwickelte Maison Boissier neue Produkte und achtete dabei stets auf hochwertige Verpackungen und kreative Ladendekorationen. Später führte das Haus außerdem Metalldosen ein - kleine Kunstwerke, die auch heute noch bei Sammlern sehr begehrt sind.Vier Generationen und drei Kriege später hätte dieses Unternehmens, das Ende des 20. Jahrhunderts sogar zum Stillstand kam, längst Geschichte sein können. Doch es wurde von den Enthusiasten Sylvie Douce und François Jeantet, den Gründern des "Salon du Chocolat" und Liebhabern außergewöhnlicher Produkte, wieder zum Leben erweckt, konserviert, gepflegt und neugestaltet.Das gastronomische Erbe und das einzigartige Fachwissen wurden wiederbelebt und eine Brücke zwischen Tradition und Innovation geschlagen. Marrons Glacés, Bonbons Boules, Froufrous, Perles Célestes, Pétales de Chocolat... Auch heute werden Boissier-Bonbons noch von Hand und auf natürliche Art und Weise hergestellt, angepasst an die jeweilige Jahreszeit und unter Einhaltung der authentischen Aromen der Zutaten.Die französische Kunst der Luxus-Süßwaren erlebt eine Wiedergeburt und lässt die Naschereien von einst für eine neue Generation wieder aufleben.Online erhältlich auf www.maison-boissier.comUnd in folgenden Geschäften77 Rue du Bac 75007 Paris48 Rue de Passy 75116 PARISCorner BoissierGaleries Lafayette GourmetBoulevard Haussmann 75009 ParisPRESSEKONTAKTEB.R/PBertrand Chenaubertrand.chenaud@b-rp.frVictoria Loeungvictoria.loeung@b-rp.frFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1776744/Boissier.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1776745/BOISSIER_Logo.jpgPressekontakt:Bertrand Chenaud + 33 (0) 6.13.54.26.55 and Victoria Loeung + 33 (0) 6.73.67.51.05Original-Content von: Boissier, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162430/5188849