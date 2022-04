Im Rahmen der Zinsanhebungsängste gehörten die traditionell recht hoch bewerteten Technologieaktien zu den größten Verlierern. In den Abwärtsstrudel gerieten Qualitätspapiere und Wachstumswerte mit zweifelhafter Perspektive gleichermaßen. Anlass genug, um drei Titel des deutschen Tech-Sektors einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Mit einem Kursabschlag von rd. 23% hat Varta seit Jahresbeginn noch schlechter als der TecDAX (-16%) abgeschnitten. Das zurückliegende Jahr lief für den Batteriekonzern noch recht erfolgreich. Varta steigerte den Umsatz um 3,8% auf 902,9 Mio. Euro und damit mit dem gleichten Tempo des Vj., aber deutlich weniger als die annualisierte Wachstumsrate der vergangenen drei Jahre (49% p. a.). Das EBITDA legte überproportional um satte 17,4% auf 282,9 Mio. Euro zu, was zu einer Margenausweitung auf 31,3% (+680 bps ggü. Vj.) führte. Für Unmut sorgt derweil der Ausblick auf 2022: Während uns das in Aussicht gestellte Umsatzwachstum auf 950 Mio. bis 1 Mrd. ...

