DJ EZB/Vasle: Negativzins könnte Ende 2022/Anfang 2023 enden

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihren Einlagenzins nach Aussage des slowenischen EZB-Ratsmitglieds Bostjan Vasle so anheben, dass sich dieser Ende 2022 oder Anfang 2023 nicht mehr in negativem Territorium befindet. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Vasle außerdem, dass die EZB die Nettoanleihekäufe unter dem APP-Programm nicht erst im September beenden müsse, möglich sei auch der Juli. "Das Wichtigste ist jetzt, dass wir diesen Prozess nicht erst sehr spät im Jahr starten und die Möglichkeit haben, zum Jahreswechsel aus den negativen Zinsen heraus zu sein", sagte Vasle, der als geldpolitischer "Falke" gilt.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2022 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.