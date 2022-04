Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenngleich die Nervosität an den Anleihemärkten weiter hoch ist, erwarten wir für die kommenden Wochen eine Stabilisierung, so die Analysten der DekaBank.Denn zumindest am kurzen Ende der Zinskurven in der Eurozone, aber auch in den USA, sollten sich angesichts der schon extrem steilen Kurven weitere Zinsanstiege in engen Grenzen halten. Vor allem in der Eurozone dürften die Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung zunehmen. Bei der kommenden Sitzung der EZB am 14. April dürfte kaum eine erneute hawkishe Überraschung drohen. In diesem Umfeld sollte eine Stabilisierung am kurzen Ende der Kurve auch auf lange Laufzeiten abstrahlen. Entsprechend sollten 10-jährige Bund-Renditen in dieser Woche die Marke von 0,60% nicht deutlich und anhaltend nach oben übersteigen. (Ausgabe vom 04.04.2022) (05.04.2022/alc/a/a) ...

