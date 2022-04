Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutlich verschlechterten Sentix-Konjunkturerwartungen in Deutschland und der Euro-Zone haben deutsche Bundesanleihen unterstützt und zu steigenden Kursen geführt, so die Analysten der Nord LB.Der Sentix-Konjunkturindex sei im April mit -17,1 (März: -5,2) Punkte auf das niedrigste Niveau seit dem Ende der ersten Corona-Welle gefallen. Der Index der Lagebeurteilung sei auf -4,8 (+10,0) Punkte zurückgegangen, der Erwartungsindex sei auf -28,8 (-19,3) Punkte gefallen. So schwach seien die Konjunkturerwartungen zuletzt im Januar 2009 gewesen. Neben dem Ukraine-Krieg verunsichere vor allem die hohe Inflation, habe es geheißen. Der Konjunkturindex der Eurozone sei auf -18,0 (-7,0) Punkte (aktuelle Lage: -5,5, Erwartung: -29,8) gesunken. ...

