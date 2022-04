Nachdem der Bitcoin zwischen Ende Januar und Ende März in der Spitze fast 45 Prozent aufgeholt hat, haben die Bullen das Tempo in den letzten Tagen etwas gedrosselt. Trotz positiver Vorgaben vom US-Aktienmarkt ist der Kurs am Montag bis auf 45.200 Dollar zurückgekommen. Für Branchenbeobachter ist das aber kein Grund zur Sorge.Krypto-Analyst Matthew Hyland wertete den Rücksetzer sogar leicht positiv: "Der Bitcoin arbeitet daran, frühere Widerstände in Unterstützungen zu verwandeln", schrieb er bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...