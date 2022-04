Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Elon Musk steigt bei Twitter ein ++ Hat Russland bezahlt? ++ Was läuft da bei der Aareal Bank?

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Technologiewerte sind Montag mit deutlichen Gewinnen in die Handelswoche gestartet. Für Aufsehen sorgte dabei wieder einmal Elon Musk, der sich einen Anteil von 9,2 % an Twitter sicherte und damit jetzt größter Aktionär des Nachrichtendienstes ist. Die Twitter-Aktie legte um 27,1 % zu. Als erste Amtshandlung von Musk dürfen jetzt die Nutzer abstimmen, ob Tweets nachträglich geändert werden können. Die Woche beginnt damit gut für Musk: Am Sonntag hatte Tesla einen neuen Auslieferungsrekord für das erste Quartal gemeldet. Der Nasdaq 100 stieg dank Musk und Twitter um 2,01 % auf 15.159 Punkte. Der Dow Jones (+ 0,30 % auf 34.921 Punkte) und der S&P 500 (+ 0,81 % auf 4.582 Punkte) legten etwas moderater zu. Unterdessen wird auch an deutschen Börsen gerätselt, ob Russland jetzt die gestern fällige Anleihe im Volumen von 2 Mrd. $ bedient hat, was durch die laufenden Sanktionen erschwert wird. Falls nichts, beginnt eine 30-tägige Frist für die Nachzahlung. Der Dax eröffnete den Handel mit einem leichten Minus von 0,09 % auf 14.504 Punkten und trat damit auf der Stelle.

