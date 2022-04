So langweilig es auch klingen mag, die Dividende besitzt am Finanzmarkt nach wie vor eine wichtige Rolle. Konkret handelt es sich um die Zahlung eines Unternehmens an seine Aktionäre, eine Gewinnbeteiligung also. Je nach Unternehmenserfolg und Ausschüttungsquote kann diese hoch oder niedrig ausfallen. Auch gibt es Unternehmen, die gar keine Dividenden zahlen. Entscheidend können hier auch die Verschuldung sowie das Investitionsvorhaben des Unternehmens sein. Schließlich bedeutet eine Dividende einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...