Bei der Etsy-Aktie (WKN: A14P98) hat es am 3. März dieses Jahres erneut einen Insider-Verkauf gegeben. CEO Josh Silverman hat 38.300 Anteilsscheine am eigenen Unternehmen veräußert. Das ist ohne Zweifel eine Schlagzeile, die einen gewissen Wert besitzt. Der durchschnittliche Verkaufskurs lag bei ca. 156 US-Dollar, was bedeutet, dass er Etsy-Aktien im Umfang von ca. 6 Mio. US-Dollar veräußert hat. Trotzdem ist der Kontext entscheidend, wenn wir die Qualität dieses Insiderverkaufs bewerten wollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...