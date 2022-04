News von Trading-Treff.de Die Ankündigung der Freigabe von 180 Mio. Barrel Rohöl aus den nationalen US-Lagerbeständen und der Lockdown in Shanghai haben in der vergangenen Woche zu fallenden Kursen beim Öl gesorgt. Das ist gut gegen die anziehende Inflation, allerdings dürfte die Wirkung nur von kurzer Dauer sein. Sollte sich diese Erkenntnis am Markt durchsetzen, sind wieder steigende Preise zu erwarten. Erste Anzeichen dafür gab es zum Wochenstart. ...

