ARAMEA wird virtuell und startet mit eigenem Fonds ins Metaversum



05.04.2022 / 10:00

Manchester City bzw. das City of Manchester Stadium ist schon da, Nike und Adidas ebenso, und Immobilienmakler reiben sich die Hände, da sie ganz neue Grundstücke zum Verkaufen bekommen. Die Rede ist vom Metaversum, jenem virtuellen Raum in dem wir uns alle - jedenfalls nach Meinung von Mark Zuckerberg - bald bewegen werden. Nun legt der Hamburger Vermögensverwalter ARAMEA Asset Management mit dem ARAMEA METAWORLD den ersten aktiv gemanagten Fonds in Deutschland auf, der ausschließlich in Unternehmen investiert, die sich mit dem Auf- und Ausbau des Metaversums beschäftigen. "Mit dem ARAMEA METAWORLD wollen wir Investoren die Möglichkeit geben, mit einer Wertpapierkennnummer in diese virtuelle Welt zu investieren", erklärt Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der ARAMEA, die Fondsauflage. "Dabei scheinen viele Titel nach den jüngsten Korrekturen wieder attraktiv bewertet." "Wir möchten anders als einige ETFs und Zertifikate nicht hauptsächlich auf die großen bekannten Titel setzen, die auch ein wenig im Metaversum aktiv sind, sondern uns auf die Pure Player fokussieren," erörtert Niklas Kühn, Manager des ARAMEA METAWORLD, das Konzept. Dabei seien sowohl Titel im Fokus, die die Infrastruktur schaffen, wie Hersteller von Virtual Reality Brillen oder Grafikkarten als auch Softwarehersteller und Plattformbetreiber. Perspektivisch könnten aber auch Unternehmen hinzukommen, die einen signifikanten Umsatzanteil rein virtuell erwirtschaften. Das Marktpotential in diesem virtuellen Universum scheint erheblich. Bloomberg Intelligence glaubt, dass bereits 2024 rund 800 Milliarden USD im Metaverse umgesetzt werden. Anlegern, die Interesse an diesem sehr dynamischen Markt haben, stehen sowohl eine Retail (WKN A3DCAS) als auch eine institutionelle Anteilsklasse (WKN A3C55B) zur Verfügung. Letztere ist mit einer Management-Fee von lediglich 0,8% vergleichsweise günstig gepreist. Weitere Information sind unter https://www.aramea-ag.de/produkte/ verfügbar. Über die ARAMEA Asset Management AG

Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 29-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Dr. Jörg Stotz und Gerhard Lenschow. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.

