NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Allianz SE von 275 auf 250 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Ashik Musaddi aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für den Sektor angesichts einer konjunkturellen Schwäche. Grundsätzlich sei er für Versicherer aber unverändert positiv gestimmt angesichts der Abwägung von Chancen und Risiken. Für den Großversicherer sprächen eine starke Bilanz und eine erhebliche finanzielle Flexibilität./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 04:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0008404005

