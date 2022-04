Kaum wurde Tesla-Chef Elon Musk zum größten Anteilsinhaber bei Twitter, will er bei dem Kurznachrichtendienst ein neues Gimmick einführen. Am Montag startete er auf Twitter eine Umfrage, in der er Nutzer fragt, ob sie einen Editier-Button wünschen. Die Twitter-Aktie - bereits zum Börsenstart - kaum zu bremsen, erzielte letztlich den größten prozentualen Tagesgewinn seit dem Börsengang im Jahr 2013. Tesla-Chef Elon Musk ist hat sich mit einem Milliarden-Investment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...