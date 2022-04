DJ Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg setzt auf wachsenden Etikettenmarkt und stärkt Gallus Standorte

DGAP-Media / 2022-04-05 / 10:04 . St. Gallen wird zum digitalen Kompetenzzentrum ausgebaut . Erweiterung des Digitaldruckportfolios für den Etikettendruck geplant . Neuordnung des Standortes führt zu Veräußerung des Geländes in St. Gallen an die Unternehmer Baumer mitGallus als Ankermieter

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) baut Ihr Engagement im wachsenden Etikettenmarkt weiter aus. Im Zuge dessen wurden schon durch gezielte Investitionen die Standorte der Gallus Gruppe in der Schweiz und Deutschland gestärkt und in Kompetenzzentren eingeteilt. Im nächsten Schritt wird der Hauptsitz in St. Gallen, Schweiz, neu strukturiert und zum Kompetenzzentrum für den digitalen Etikettendruck weiterentwickelt. Dazu soll zum Ende des Jahres am Standort das neue Kundenvorführzentrum als "Gallus Experience Center" eröffnet werden. Einher geht die Erweiterung des Digitaldruckportfolios mit umfassenden Innovationen in Equipment, Service, Software und Tinte. Insgesamt arbeiten rund 160 Personen in St. Gallen, neben der Geschäft- und R&D-Leitung auch die Bereiche Finanzen, Sales, Service, Marketing und Einkauf. Die neue Office-Infrastruktur und das Experience Center werden im Hauptgebäude des Standortes neu organisiert.

"Mit gezielten Investitionen in die Gallus Gruppe wollen wir im wachsenden Etikettenmarkt weiter Fahrt aufnehmen", sagte Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. "Die Neuausrichtung unseres Standortes in St. Gallen zum Kompetenzzentrum für den digitalen Etikettendruck unterstreicht den hohen strategische Stellenwert für Heidelberg im Bereich Verpackung. Wir begrüßen es, dass mit dem Engagement der Unternehmer Marcel und Roger Baumer ein innovatives Umfeld in St. Gallen entstehen wird, von dem wir auch profitieren können."

St. Galler Unternehmer Baumer entwickeln Liegenschaft zum offenen Industrie- und Technologie-Campus mit Gallus als Ankermieter Im Rahmen der Neuordnung des Standortes übernehmen die St. Galler Unternehmer Marcel und Roger Baumer zum 1. April 2022 die komplette Fläche in St. Gallen mit rund 20.000 qm. Die Brüder führen als Inhaber in der vierten Generation die Hälg Group und haben das Areal privat erworben. Gallus wird künftig als Hauptmieter in diesem Areal die benötigten Flächen weiter nutzen. Ein entsprechender Kauf- und langjähriger Mietvertrag wurde unterzeichnet. Heidelberg erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 vollzogen wird. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

"Das Gallus-Areal soll sich zu einem offenen Campus für Unternehmen und Institutionen weiterentwickeln, welche die Zukunft mitgestalten und den Werkplatz St. Gallen stärken. Wir freuen uns, dass die Gallus Group mit ihrem Headquarter und Digital Campus Ankermieterin des Areals ist", sagt Roger Baumer.

Über Gallus Gallus, mit Produktionsstätten in der Schweiz und in Deutschland, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Produktion von konventionellen und digitalen schmalbahnigen Rollendruckmaschinen mit Ausrichtung auf den Etiketten- und Verpackungsdruck. Ergänzt wird das Maschinenprogramm durch das breite Angebot von Siebdruckplatten (Gallus Screeny), einem weltweit dezentralen Service sowie einem umfangreichen Druckzubehör- und Ersatzteilangebot. Produkte der Marke Gallus werden über das globale Sales and Service Netzwerk der Heidelberger Druckmaschinen AG vertrieben. Zum umfassenden Leistungsangebot zählen zudem Beratungsleistungen von Druck- und Verfahrensexperten für alle relevanten druck- und prozesstechnischen Aufgabenstellungen. Gallus beschäftigt rund 320 Mitarbeiter, 160 davon am Hauptsitz in St. Gallen in der Schweiz. www.gallus-group.com Bild: Gallus Standort in St. Gallen, Schweiz. Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com sowie in der Media Library zur Verfügung.

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Für weitere Informationen: Heidelberger Druckmaschinen AG Group Communications Thomas Fichtl Telefon: +49 6222 82- 67123 Telefax: +49 6222 82- 67129 E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com Kontakt für Rückfragen zur Arealentwicklung: Marcel Wüthrich Projektentwickler marcel.wuethrich@quantuvia.ch Telefon +41 58 255 02 09 Quantuvia AG Breitfeldstrasse 13 CH-9015 St.Gallen Ende der Pressemitteilung

