DGAP-News: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Konferenz

Pareto Securities: TechIT Konferenz gab Einblicke in internationale Technologieunternehmen und Branchentrends



05.04.2022 / 10:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pareto Securities: TechIT Konferenz gab Einblicke in internationale Technologieunternehmen und Branchentrends

Rund 65 Tech-IT-Unternehmen und Sektorexperten zeigten großes Potential des TechIT-Sektors auf

Nächstes Highlight: Pareto Securities' Gaming Seminar am 7. April 2022 in Stockholm.

Frankfurt, 05. April 2022. Die Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Deutschland und Skandinavien, hat ihre TechIT Konferenz in virtueller Form erfolgreich durchgeführt. Rund 65 TechIT-Unternehmen und Industrieexperten aus der DACH-Region und Skandinavien stellten sich institutionellen Investoren und weiteren interessierten Teilnehmern vor. So erhielten Investoren einerseits einen fokussierten Einblick über das Spektrum der Technologie-Unternehmen. Zum anderen wurden im Rahmen von Podiumsdiskussionen und Expertengesprächen wesentliche Markttreiber und Technologietrends in den Subsektoren näher beleuchtet. Branchenexperten diskutierten über wichtige Themen wie die Chancen von Kryptowährungen und dem digitalen Euro, was künstliche Intelligenz im Fußball leisten kann und wohin sich der IT-Dienstleistungsmarkt entwickelt.

"Angesichts der großen Anzahl der präsentierenden TechIT-Unternehmen und der durchweg positiven Resonanz der Teilnehmer sind wir mit dem Verlauf der Konferenz sehr zufrieden. Viele institutionelle Investoren nutzten die Gelegenheit, sich ein umfassendes Bild von den präsentierenden Unternehmen und den Markttreibern im TechIT-Sektor zu machen. Auch im Jahr 2021 waren Wachstumsunternehmen aus dem Technologiesektor bei institutionellen Anlegern sehr gefragt, so dass sich der Trend aus dem Vorjahr insbesondere in Schweden fortsetzte. Seit Anfang 2022 hat sich jedoch die Zahl der IPO-Transaktionen aufgrund der geopolitischen Lage verlangsamt. Es ist daher zu erwarten, dass das laufende Jahr stark von dem herausfordernden Marktumfeld geprägt sein wird und die Investoren kurzfristig eher vorsichtig gegenüber stark wachstumsorientierten TechIT-Geschäftsmodellen sind. Insgesamt bleiben wir aber optimistisch, was die längerfristigen Perspektiven des Sektors angeht", erklärt Gero Wendenburg, Co-Head Investment Banking Germany bei Pareto Securities.

Als nächste Veranstaltung steht das Pareto Securities' Gaming Seminar am 7. April 2022 in Stockholm auf dem Programm. Gelistete als auch nicht börsennotierte Unternehmen aus der Gaming-Branche werden sich skandinavischen und internationalen Investoren präsentieren. Nähere Informationen finden Sie online unter https://paretosec.com/updates/events-and-conferences/.



Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.



Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Thorben Burbach Lisa Mühlmann

Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-23

Fax: +49 (611) 20 58 55-66 60487 Frankfurt E-Mail: burbach@cometis.de Tel.: +49 (69) 58997-0 http://www.cometis.de E-Mail: lisa.muehlmann@paretosec.com http://www.paretosec.com

05.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de