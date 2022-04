Mainz (ots) -Woche 15/22Samstag, 09.04.Bitte Programmänderungen beachten:2.15 Into the Blue - Indonesiens UnterwasserparadieseRund um die MolukkenSpanien 2020"Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente: Amerika" entfällt3.00 Into the Blue - Indonesiens UnterwasserparadieseIm Archipel Raja AmpatSpanien 2020"Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente: Australien" entfällt3.40 Into the Blue - Indonesiens UnterwasserparadieseIm Nationalpark KomodoSpanien 2020"Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente: Eurasien" entfällt4.25 Into the Blue - Indonesiens UnterwasserparadieseDie Banda Sea vor FloresSpanien 2020"Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente: Afrika" entfälltPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5189098