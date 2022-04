Die Geschäftserwartungen der deutschen Autoindustrie und ihrer Zulieferer sind im März so stark eingebrochen wie nie zuvor. Der Indikator des ifo-Instituts für die gesamte Branche fiel auf minus 43,1 Punkte, nach plus 14,4 im Februar - dies ist gut in der Grafik sichtbar, die bis 2019 zurückreicht. Der russische Angriff auf die Ukraine erhöht die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...