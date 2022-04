Wie sieht die Zukunft des Metaverse aus? Welche Hürden erwarten die virtuelle Erweiterung des Alltags? Unter anderem auf diese Fragen haben 300 Entwickler:innen Antworten gegeben: So könnte die Zukunft des Metaverse aussehen. Datenschutz als größte Herausforderung, Krypto als wichtigste Währung und die Spiel- und Freizeit-Branche als größter Profiteur: So sieht laut einer Umfrage die Zukunft des Metaverse aus. Durchgeführt wurde die Befragung von Agora. Das Unternehmen bietet Echtzeit-Engagement-Plattformen als Service, kurz RTE PaaS, an. Befragt wurden 300 Entwickler:innen. Genauere Details zu den Teilnehmer:innen ...

