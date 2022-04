Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) plant die erste Lithium-Fabrik Europas und hat bei dem Projekt bereits einige Fortschritte gemacht. Das wird von der kanadischen TSX Venture Exchange nun erneut mit dem Notierungstandard "Tier One" honoriert. Ist die Würdigung in Hinblick auf die Finanzlage und die Erfahrung des Managements der Green-Tech-Firma gerechtfertigt? Rock Tech ist ein deutsch-kanadisches Clean-Tech-Unternehmen mit großen Ambitionen: In zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...