Berlin (ots) -Arbeitswelt und Gesellschaft stecken mitten im digitalen Wandel. Auf die jungen Menschen von heute wartet eine Berufswelt, die geprägt ist von digitalen Prozessen und immer neuen Entwicklungen. Mit Start Your Digital Future möchten die Beisheim Stiftung und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gemeinsam Berliner Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende fit für diese digitale Transformation machen. Zum Abschluss des Programmjahrgangs 2021/22 haben die sechs Projektteams jetzt ihre Ergebnisse präsentiert.Eine digitale Lernplattform, eine App für Betriebsmanagement oder eine Handyhülle mit Schutz- und Ladefunktion - ganz unterschiedlich waren die Ideen der Teilnehmenden, die sie ein halbes Jahr lang gemeinsam mit ehrenamtlichen Coaches aus der Digitalwirtschaft entwickelt und umgesetzt haben. Neben der agilen Projektarbeit in inspirierenden Coworking-Spaces erhielten die Jugendlichen im auf sie abgestimmten Workshop-Programm viele neue Inspirationen: Design Thinking, Coding, 3-D-Druck, agiles Projektmanagement und vieles mehr."Start Your Digital Future bietet den Jugendlichen einen Raum, um selbst kreativ zu werden, digitale Ideen zu entwickeln und sich auszuprobieren. Mit engagierten Coaches an ihrer Seite, erhalten sie wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt von morgen. Ausgestattet mit digitaler Souveränität, Innovationsfreude und der Erfahrung, selbst gestalten zu können, sind sie auf ihren weiteren beruflichen Weg damit bestens vorbereitet.", so Annette Heuser, Geschäftsführerin der Beisheim Stiftung.Dr. Arndt Schnöring, Generalsekretär der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, ergänzt: "Digitale Kompetenzen sind schon heute unbedingte Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe am Schul-, Studien- und Berufsleben. Die Chancen und Potenziale des digitalen Wandels sind enorm, erfordern aber bestimmte Zukunftskompetenzen. Die Jugendlichen haben in den letzten Monaten mit ihren Ideen und ihrem Engagement gezeigt, dass sie diese Chancen optimal zu ergreifen wissen."Start Your Digital Future wurde bereits zum zweiten Mal in Berlin durchgeführt. Außerdem wird das Programm in Bayern in Zusammenarbeit mit der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. umgesetzt.Fotos aus dem Projekt für Ihre Berichterstattung finden Sie hier zum Download: https://bit.ly/38tL36mMehr Infos zu Start Your Digital Future unter https://www.sdw.org/digital