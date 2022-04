Der Ölpreis steigt wieder an. Vom Tief am letztem Freitag bei 97,80 Dollar steigt das amerikanische WTI-Öl aktuell auf 105,11 Dollar, das europäische Brent von 102,37 Dollar auf aktuell 109,19 Dollar. Damit sendet der Markt ein Signal. Warum die IEA jetzt wichtig ist, wollen wir uns anschauen. Ölpreis steigt an - Szenario eines Öl-Embargos gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...