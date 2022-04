Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - BNY Mellon Investment Management hat Alex Khosla per 1. April zum Portfoliomanager für die globalen Schwellenländer- sowie Asien-Aktienfondsstrategien im Global Opportunities Team ernannt, so BNY Mellon Investment Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...