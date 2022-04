General Motors wird noch in diesem Jahr die Produktion von E-Lieferwagen in seinem Werk im kanadischen Ingersoll aufnehmen. Ab Ende Dezember soll dort der Bau des E-Lieferwagen BrightDrop beginnen. Im Montagewerk in Oshawa wird die Produktion von leichten Pickups und eine dritte Schicht eingeführt. Das Werk in Ingersoll in der Provinz Ontario ist GMs erstes kanadisches Werk für Elektrofahrzeuge. Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...