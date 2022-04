DJ Daimler Truck schickt Mitarbeiter in Brasilien wegen Chipmangel nach Hause

Von Kim Richters

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chipmangel hat Folgen für die Produktion von Daimler Truck in Brasilien. Der Lkw-Hersteller passt die dortige Fertigung an und schickt 5.600 Mitarbeiter nach Hause. Teile der Belegschaft von zwei Werken in Sao Bernardo do Campo und Juiz de Fora werden vom 18. April bis zum 3. Mai in den Urlaub gehen, sagte ein Sprecher der Daimler Truck Holding AG.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2022 05:40 ET (09:40 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.