FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset ist mit dem Erwerb von drei Logistikimmobilien in den niederländischen Markt eingestiegen. Die Objekte mit Gesamtinvestitionskosten von rund 169 Millionen Euro seien für einen Logistik-Spezialfonds vorgesehen, teilte der SDax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mit. Das Unternehmen hat den eigenen Angaben zufolge seit Jahresbeginn Immobilien im Volumen von rund 217 Millionen Euro erworben.

Dic investiere mit den Zukäufen zum ersten Mal im europäischen Ausland, sagte die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges. Sie sei überzeugt, dass das Unternehmen mit den jüngsten Käufen neue Wachstumsoptionen erschließe. Dic werde weiter in Logistikimmobilien investieren. Die Aktie legte um die Mittagszeit um gut ein halbes Prozent zu.

Ende 2021 verwaltete Dic ein Vermögen von rund 11,5 Milliarden Euro. Mittelfristig soll das verwaltete Immobilienvermögen (Assets under Management) auf 15 Milliarden Euro wachsen. Dazu beitragen sollen eigene Immobilien, aber auch die gemanagten Immobilien für Dritte wie etwa institutionelle Kunden oder Fonds./mne/stw/jha/