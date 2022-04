DJ MARKT USA/Wall Street dürfte sich mit knappem Minus wacker schlagen

Der Aktienterminmarkt deutet am Dienstag auf ganz leichte Abgaben zu Handelsbeginn an der Wall Street hin. Im Großen und Ganzen scheinen die Indizes ihres Vortagesaufschläge zu verteidigen, was auch für die am Montag sehr festen Technologiewerte gilt. Damit schlägt sich die US-Börse weiter wacker, für viele Marktakteure sogar erstaunlich wacker. Steigende Erdölpreise und die Möglichkeit weiterer Sanktionen gegen den Aggressor Russland drücken die Stimmung etwas. Die Bilder der Gräueltaten in der Ukraine nach der Vertreibung der russischen Besatzer im Norden des Landes beschäftigen weiterhin die westlichen Regierungen und machen weitere Sanktionen wahrscheinlich. Damit dürften Öl- und Rohstoffpreise weiter anziehen und somit die Inflation befeuern, was keine rosigen Aussichten für die Aktienmärkte bedeutet.

Der Ukraine-Krieg wird an der Börse ganz stark von Inflationssorgen begleitet. "Wir wissen, dass die Fed die Zinsen anheben wird - über das Tempo können wir diskutieren - und sich das Wachstum verlangsamt", warnt Investmentstrategin Kara Murphy von Kestra Holdings. Die inverse Zinsstrukturkurve ist für sie daher ein "Warnsignal". Eine Inversität zwischen zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen gilt als Vorbote einer heraufziehenden Rezession. Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt. Auch für China reduzierte die Institution ihre Wachstumsprojektion.

