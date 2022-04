DGAP-Ad-hoc: Vulcan Energy Resources Limited / Schlagwort(e): Vertrag

Vulcan Energie Ressourcen GmbH und Mannheimer Energieunternehmen MVV schließen Liefervertrag für CO²-freie Wärme mit 20 Jahren Laufzeit



05.04.2022 / 12:47 CET/CEST

Vulcan Energie Ressourcen GmbH und Mannheimer Energieunternehmen MVV schließen Liefervertrag für CO²-freie Wärme mit 20 Jahren Laufzeit Vulcan Energie Ressourcen GmbH (Vulcan) und die zum MVV Konzern gehörende MVV Grüne Wärme GmbH haben einen über 20 Jahre laufenden Wärmeliefervertrag unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung, die 2025 in Kraft treten soll, wird Vulcan erneuerbare Wärme mit einem Gesamtvolumen zwischen 240 und 350 Gigawattstunden pro Jahr an MVV liefern. Die Wärme wird aus den von Vulcan geplanten geothermischen Bohrungen in der Umgebung der Stadt Mannheim geliefert. Die Wärme wird über Heizungsnetze und eine Reihe unterirdischer Rohre übertragen, die die Gebäude in der Gemeinde mit Heißwasser oder Dampf versorgen. Dies ist die erste einer Reihe von geplanten Fernwärmevereinbarungen für Vulcan. Das Unternehmen entwickelt seine Mannheimer Lizenz als Teil einer geplanten größeren Phase 2 des Zero Carbon Lithium Projekts. Der Abschluss dieses Vertrages belegt, dass die Lieferung grüner Wärme ein nachhaltiges und attraktives Geschäftsmodell ist, das auf großes Interesse kommunaler Versorger trifft.



