DJ BMW beteiligt sich an Schweizer Naturfaser-Spezialist Bcomp

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW baut sein Engagement im Bereich der nachhaltigen Fahrzeugbauteile aus. Wie der Konzern mitteilte, beteiligt er sich über seinen Risikokapitalfonds BMW i Ventures an dem Schweizer Unternehmen Bcomp, das Verbundwerkstoffe aus Naturfasern herstellt. Finanzielle Details nannte BMW nicht.

BMW will zudem seine Partnerschaft mit Bcomp im Bereich des Motorsports ausbauen. Gleichzeitig wollen die Unternehmen in der Entwicklung zusammenarbeiten. Ziel sei es, einen höheren Anteil an nachwachsenden Rohstoffen für die Produktion von Komponenten in zukünftigen Fahrzeugmodellen zu nutzen.

April 05, 2022 06:23 ET (10:23 GMT)

